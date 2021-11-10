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Kadın - Aile Kıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kıbrıs tatlısı tarif
Kadın - Aile

Kıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kıbrıs tatlısı tarif

Kıbrıs Tatlısı, oldukça pratik yapımıyla ve hafif olmasıyla son zamanların popüler tatlılarından biri.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:54:00 -
Kıbrıs tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Kıbrıs tatlısı tarif

Hafif kreması ile ağzınızı tatlandıracak, keyifli saatler geçirmenize yardımcı olacak Kıbrıs tatlısını denediğinizde, siz de çok beğeneceksiniz. Pratik ve lezzetli tatlı tarifi.

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı kırılmış ceviz
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Şerbeti İçin;

  • 2 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

Kıbrıs tatlısı yapmak için, öncelikle şerbeti yapın çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip, soğuması için bekletin.

Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip, karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin. Kreması için; krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine, bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin. Kıbrıs tatlısını, buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.

 

 

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