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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı, Kıbrıs’ın en meşhur tatlılarından biridir. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen üstündeki kremasından dolayıhafif bir tatlıdır. Damağınızı şenlendirecek bu tatlı sıklıkla yapmak isteyeceğiniz bir tatlı haline gelebilir. Çocuklarınızın da severek yiyeceği bu lezzeti mutlaka deneyin.

18 Ocak 2019 Cuma 16:56
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı, Kıbrıs’ın en meşhur tatlılarından biridir. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen üstündeki kremasından dolayı hafif bir tatlıdır. Damağınızı şenlendirecek bu tatlı sıklıkla yapmak isteyeceğiniz bir tatlı haline gelebilir. Çocuklarınızın da severek yiyeceği bu lezzeti mutlaka deneyin.

Malzemeler

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kremşanti

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1. 5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Yapılışı

Şerbetin soğuk dökülmesi gerektiği için öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.

Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye veya bir borcama dökün .

160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.

Kreması için kremşanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz kremşantiyi ekleyin ve blender da 5 dakika çırpın.

Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizini serpin. Buzdolabında 2- 3 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:56
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