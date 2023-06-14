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Dünya Kıbrıs Rum yetkili acilen çözmeli diyerek tüm dünyaya duyurdu: Ses getiren çağrı gündeme oturdu!
Dünya

Kıbrıs Rum yetkili acilen çözmeli diyerek tüm dünyaya duyurdu: Ses getiren çağrı gündeme oturdu!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 17:35:00 -
Kıbrıs Rum yetkili acilen çözmeli diyerek tüm dünyaya duyurdu: Ses getiren çağrı gündeme oturdu!

Yavru vatan Kıbrıs'ta Rum yetkiliden ezber bozan açıklama. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Rumlar yeni dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tartışmaları devam ederken Rum liderden iddialı ‘çözüm’ çıkışı: 2023 yılında Türkiye’nin KKTC’nin tanınmasını ve iki devletli çözümü sorusu cevabını devam edebileceğimize inanıyorum diyerek açıkladı. Kıbrıs dünya tarafından tanınmalıdır...

Kıbrıs Rum Yönetimini liderinden adada çözüme dair açıklamalar geldi. Rum Lider Hiristo-Dulidis, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada "Kıbrıs sorununu çözen başkan olabileceğime inanıyorum" dedi. Çözüm yolunun da iki ayrı federasyon olduğunu yineledi.

Avrupa Birliği’nin son on yıldaki Kıbrıs politikasının şekillenmesinde önemli katkısı olan, dört ay önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri seçilen Nikos Hristodulidis, adadaki sorunun çözümü konusunda iddialı bir çıkış yaptı.

Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu’nda konuştu ve “Tüm olanaksızlıklara rağmen nasıl cesur ve yürekli adımlar atılacağını biliyorum. Tüm tarafların ve AB’nin angajmanıyla Kıbrıs sorununu çözen başkan olabileceğime inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Adadaki Türk askeri varlığını eleştiren ve bir 'yara' olarak niteleyen Hristodulidis, AB’den üst düzey bir siyasetçiyi Kıbrıs sorunun çözümü için özel temsilci olarak atamasını istedi.

AB’nin katalizör olabileceğini vurgulayan Hristodulidis, “AB daha fazla müdahil olur, sorunun çerçevesini değiştirirse ve AB-Türkiye ilişkileri boyutunu ekleyebilirsek çıkmazdan kurtulacağımıza ve müzakerelere 2017’de kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyorum” dedi.
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cnnturk'ün haberine göre: Hristodulidis, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözüme desteğini yineledi. Bu hedefe ulaşma konusunda iyimser ve iddialı konuşan Hristodulidis’in bunu Türkiye’nin KKTC’nin tanınmasını ve iki devletli çözümü öne çıkardığı bir ortamda nasıl başaracağı ise ciddi bir soru işareti oldu.

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