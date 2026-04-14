Kıbrıs gazisine son görev
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şükrü Kızıl, düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniboyundurçak köyü Sepetci Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şükrü Kızıl, sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Kızıl için Hanönü ilçesinde askeri tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Gazi Kızıl, kılınan cenaze namazının ardından Yeniboyundurçak köyü Sepetci Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak gazilik unvanı alan Kızıl’ın vefatı ilçede ve köyünde büyük üzüntüye sebep oldu.
Törene, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Taşköprü İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut, Hanönü İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Burhan Şahin, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.