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Kibiri bırakın

Daha büyük eviniz var, daha iyi arabanız, daha büyük iş, daha büyük servetiniz... Oğlunuz mühendis olmuş, kızınız doktora varmış... Muhteşem mobilyalar almışsınız.. Demek yaz tatilinizi 5 yıldızlı otelde geçirdiniz... Yediğiniz kursağınızda yemediğiniz ardınızdaydı...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:13
Kibiri bırakın

Övünmeyi, gösterişi, kibiri bırakın... Kendinizi ve günlerinizi helâk ediyorsunuz; ahiretinizi de... Daha büyük ev, daha iyi araba, daha büyük iş, daha büyük servet... Bunlar sizi her gün biraz daha batağa çekiyor. Bir çift yüzünüze karşı yapılan övme övülme uğruna yapıyorsunuz bunları ama, onlar sizden ayrılınca; “Çalıp çırparak yaptığınızı veya, görgüsüz olduğunuzu” söylüyorlar. Gıpta edilmiyorsunuz, sadece hasedi körüklüyorsunuz. Onun içindir ki, büyüklenmek, kendini beğenmek, gurur; aldanmak ve hayale kapıılmak demektir.

“..Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, şüphesiz Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman, 18.)

“Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu île yürürler.” (Furkan, 63)

Resül-i Ekrem Efendimiz(sav):

“Kalbinde, zerre kadar kibir bulunan kimse, Cennete giremez.” buyurdu Ashab'dan Malik b. Mirare; "Ya Rasülallah! İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının, güzel olmasını sever" dedi. Resül-i Ekrem de, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek, insanları hor görmektir" buyuruyorlar.
(Riyazü's-Salihîn, Ter, 2/44)

Servetleri ve şöhretleriyle, bilgi ve güzellikleriyle övünenler ömür törpülediklerini düşünmezler.

Eğer ders alacak, kendinize çekidüzen verecekseniz; size Allah kelâmı yeter:

"Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin." (İsra, 37)

 

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:13
  1. kibir

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