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Otomotiv KİA’nın amiral gemisinde büyük fırsat
Otomotiv

KİA’nın amiral gemisinde büyük fırsat

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:59:00 -
KİA’nın amiral gemisinde büyük fırsat

Anadolu Grubu markalarından Kia da ekim ayına özel hazırladığı kampanyalarda 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sunuyor.

Marka, Ekim ayı kampanyaları çerçevesinde Sportage, XCeed, Ceed, Ceed SW, Picanto, Stonic ve Cerato modellerinde sunduğu avantajlı fiyat, indirim ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

Ekim ayına özel hazırladığı kampanyalar kapsamında 12 ay vade avantajı sağlayan Kia ayrıca, amiral modeli Sportage’da 100 bin TL takas indirimi sunuyor.

B SUV segmentinin iddialı oyuncusu Stonic’de 100 bin TL’ye varan indirim sunan Kia; Picanto’da 10 bin TL, Cerato’da 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, Yılın Otomobili seçilen EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirimi otomobilseverlerle buluşturuyor.

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