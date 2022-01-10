Kia Türkiye’ye yurt dışından inovasyon ödülü

Program kapsamında düzenlenen K-Tip ödüllerinde, Kia Türkiye’nin Bursa’da bulunan Yetkili Satıcısı ve Servisi Şentürk’te çalışan Teknisyen Mustafa Kara sunduğu onarım projesiyle “En İnovatif Teknisyen” seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.

Mustafa Kara, direksiyon sistemi arızalarını ve bu arıza kapsamındaki sesleri minimize etmek amacıyla geliştirdiği çözümle 1.lik ödülünü Türkiye’ye kazandırmış oldu.

Yeni yıla yeni kampanya

Kia, yeni yıla otomobil satın almak isteyenleri sevindirecek kampanyalarla başlıyor. Kia’nın 2022’nin ilk ayına özel hazırladığı kampanyalar kapsamında, B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF tasarım ödülleri sahibi Stonic 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 vade farkı fırsatı ile sürüş konforu arayanları bekliyor. Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle A segmentinin vazgeçilmezi Kia Picanto, 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 vade farkı avantajı ile 2022 yılını yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor.

Avantajlı fiyatlar

Rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed ve yüksek bagaj kapasitesine sahip Rio; 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 vade farkı fırsatı ile meraklılarını Kia showroom’larına davet ediyor. Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo modeli de ocak ayı sonuna kadar 70 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 1,29 vade farkı avantajıyla satışa sunuluyor.