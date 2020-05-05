KIA elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı

Markanın Avrupa pazar payı 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye yükselirken, markanın elektrikli ve hibrit modelleri aynı dönemde toplam satışlar içerisinde yaklaşık yüzde 20’lik pay elde etti. Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, gelecekte hayatımızda giderek önem kazanacak olan elektrikli ve hibrit modellerdeki üstünlüğünü Avrupa’daki satışlarıyla da kanıtladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da toplam 132 binden fazla satış gerçekleştiren KIA, aynı dönemde 21.340 adet hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

Böylece, 2019’un ilk çeyreğinde KlA’nın Avrupa’daki satışlarının yüzde 13,4’ünü oluşturan elektrikli ve hibrit araçlar, 2020’nin ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 18,9’unu oluşturdu. KlA’nın tamamen elektrikli modelleri Soul ve Niro’ya, şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan XCeed ve Ceed Sportsvvagon’un eklenmesi bu başarının sağlanmasında önemli kriterler olarak ön plana çıkıyor.