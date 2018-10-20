Khabib Nurmagomedov- Floyd Mayweather dövüşü ne zaman?

Conor McGregor'ı yenerek kariyerinin 27. maçına kazanan Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, şimdiye kadar çıktığı bütün müsabakalardan yüzünün akıyla çıktı. Floyd Mayweather'ın Khabib Nurmagomedov’a meydan okumasının ardandan iki dövüşçü kozlarını paylaşma kararı aldı. Peki Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov mu? ABD’li Floyd Mayweather mi?

Floyd Mayweather, UFC hafif sıklet dövüşçüsüKhabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul ettiğini açıklamıştı. 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı. 2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, parasına para katmak için harekete geçti. Khabib'in teklifini kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına “Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör Mayweather, kafasındaki rakamı da açıkladı. Mayweather şunları söyledi: “Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız. 110 milyon ile 200 milyon dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum" 50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon dolar, rakibi ise 100 milyon dolar kazanmıştı.

Kafes dövüşünde Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor karşı karşıya gelmişti. Khabib, maçı kazandıktan sonra kafes dışına çıkıp kendisine küfürler eden Conor'un arkadaşlarının bulunduğu alana dalmıştı. Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'u bir kez daha nakaut ekmişti. UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaşmıştı. Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı. Kariyerinin 27. maçına çıkan Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün müsabakaları kazandı.