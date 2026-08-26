KGM duyurdu: Ankara Çevre Otoyolunun Samsun istikameti trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 26 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı – Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hasdal Viyadüğünde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanmaktadır. (Çalışmalar her gün akşam 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.)

Aydın-Denizli Otoyolunun 4-5.km.leri arasında üstyapı çalışmaları yapılması nedeniyle 21.08.2026 tarihinden itibaren orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolunun O-20/7 Km: 4+100-5+400 Arası (Dış Daire) Samsun İstikameti yol üstyapısında bozulmalar meydana gelmiştir. Söz konusu kesimin Samsun İstikameti (Dış Daire) yaklaşık 1300 metrelik kısım üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Bahse konu kesim 24.08.2026 – 28.08.2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince trafik Eskişehir (İç Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş 2 geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. km. leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 26.08.2026-31.08.2026 tarihleri arası, 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Afyonkarahisar İl Sn.-Konya yolunun 7-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20.km.leri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 49-53.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnegöl-Bozüyük-(Bilecik-Eskişehir İl Sn.) Devlet yolunun 1-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak; trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61.km.leri arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25.km.leri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.