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Kadın - Aile Keten tohumu yoğurt kürü: Dümdüz karın için 7 gün! Bu kür uykuda yağları yakıyor
Kadın - Aile

Keten tohumu yoğurt kürü: Dümdüz karın için 7 gün! Bu kür uykuda yağları yakıyor

Yoğurt doğal temizleyicidir. Keten tohumu ile birleşince yağları yakar. Keten tohumu yoğurt Osman Müftüoğlu tarafından da önerilmektedir. İşte o kür tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:13:00 - 2022-03-18 17:15:24
Keten tohumu yoğurt kürü: Dümdüz karın için 7 gün! Bu kür uykuda yağları yakıyor

Zengin besin değeri ile tüm dünyada “süper besin” olarak kabul gören keten tohumuna olan talep her geçen gün artıyor. Tek başına tüketilmeyen bu besin genellikle yoğurt ile karıştırılarak yeniyor.

Keten tohumu yoğurt kürü nasıl hazırlanır?

Keten tohumu yoğurt tarifi malzemeleri edindikten sonra çok kolaydır. Önemli olan can alıcı nokta keten tohumunun öğütülmüş olmasıdır.

1 kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı keten tohumu koyarak hem yoğurdun hem de keten tohumunun besleyici özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Keten tohumunun günde 1-2 tatlı kaşığı tüketilmesi önerilir. Fazlası ishal başta olmak üzere farklı bağırsak sorunlarına neden olabilir.

Endüstriyel yoğurt yerine probiyotik açıdan zengin ev yapımı yoğurdu tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Keten tohumu ve yoğurt karışımı içerisine dilerseniz taze meyveler ekleyebilirsiniz. Keten tohumu yoğurt muz karışımı hem besin değeri hem de lezzeti açısından beğenilen bir seçenektir. Yoğurtla hazırlanan tatlı karışımları seviyorsanız keten tohumu yoğurt bal ile de tatlandırılabilir. Balın doğal olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

Keten tohumu yoğurt kürü ne işe yarıyor?

İçeriğinde yüksek miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri, potasyum, çinko, magnezyum, bakır ve demir bulunan keten tohumu yine bir başka faydalı yiyecek olan yoğurt ile bir araya geldiğinde vücut için adeta bir süper besine dönüşüyor.

İsteğe bağlı olarak sabah akşam şeklinde de tüketebilirsiniz. Ancak 1 hafta devam edip 1 hafta ara vererek devam etmeniz daha etkili olacaktır.

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