Keten gömlek nasıl ütülenir?
Keten gömleklerin ütü tutması zordur. Peki keten gömlek nasıl ütülenir?27 Ekim 2018 Cumartesi 23:47
KETEN GÖMLEK NASIL ÜTÜLENİR?
Sert bir kumaş türü olan ketenden yapılmış bir gömlek yıkandığında daha da sertleşir. Normal bir gömleğe göre daha fazla su tutar ve kırışır. Kırışıklığı en aza indirmek için keten gömlek asılmadan önce çırpılır.
Gömlek tamamen kurumadan hafif nemli bir şekilde ütülenmelidir.
Ütü sıcaklığı keten ayarına getirilir. Ütüde bu ayar yoksa sıcaklık maksimum seviyeye getirilir.
Gömlek ters çevrilir, gömleğin ütüsüne sırt bölgesinden başlanır. Çünkü gömleğin önü ve yakası en önemli yerleridir.
Buhar verilerek kumaş daha da nemlendirilir.
Keten gömleğin ön kısmına geçilir.
Gömleğin ilikleme yırtmacıyla birlikte düğme aralarını ütülerken ütünün her bir düğme aralığından geçtiğinden emin olunmalıdır.
Eğer düğmenin üstü ütülenirse ütü tabanı gömleğe tam temas edemeyeceğinden iyi bir sonuç alınamaz.
Gömleğin kol kısımları ütülenirken kumaş düzgün bir şekilde hizalanmalıdır.
Keten gömleğin kol kısımları kalın olduğundan bastırılarak ütülenmelidir.
Kol kısımlarının içine havlu koyup ütünün buhar gücüyle daha düzgün bir görünüm elde edilebilir.
Sırt ve yakalar genellikle iki kat kumaştan yapılır. Bu yüzden daha etkili bir görünüm için sırt ve yaka kısmında daha fazla buhar gücü kullanılmalıdır.
Keten gömlek ütülendikten sonra en yüksek buhar ayarıyla gömleğe buhar tutmak, ketenin parlaklığını artırır.
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