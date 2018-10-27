THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Keten gömlek nasıl ütülenir?

Keten gömleklerin ütü tutması zordur. Peki keten gömlek nasıl ütülenir?

27 Ekim 2018 Cumartesi 23:47
Keten gömlek nasıl ütülenir?

KETEN GÖMLEK NASIL ÜTÜLENİR?

  • Sert bir kumaş türü olan ketenden yapılmış bir gömlek yıkandığında daha da sertleşir. Normal bir gömleğe göre daha fazla su tutar ve kırışır. Kırışıklığı en aza indirmek için keten gömlek asılmadan önce çırpılır.

  • Gömlek tamamen kurumadan hafif nemli bir şekilde ütülenmelidir. 

  • Ütü sıcaklığı keten ayarına getirilir. Ütüde bu ayar yoksa sıcaklık maksimum seviyeye getirilir. 

  • Gömlek ters çevrilir, gömleğin ütüsüne sırt bölgesinden başlanır. Çünkü gömleğin önü ve yakası en önemli yerleridir. 

  • Buhar verilerek kumaş daha da nemlendirilir. 

  • Keten gömleğin ön kısmına geçilir.

  • Gömleğin ilikleme yırtmacıyla birlikte düğme aralarını ütülerken ütünün her bir düğme aralığından geçtiğinden emin olunmalıdır.

  • Eğer düğmenin üstü ütülenirse ütü tabanı gömleğe tam temas edemeyeceğinden iyi bir sonuç alınamaz.

  • Gömleğin kol kısımları ütülenirken kumaş düzgün bir şekilde hizalanmalıdır.

  • Keten gömleğin kol kısımları kalın olduğundan bastırılarak ütülenmelidir.

  • Kol kısımlarının içine havlu koyup ütünün buhar gücüyle daha düzgün bir görünüm elde edilebilir.

  • Sırt ve yakalar genellikle iki kat kumaştan yapılır. Bu yüzden daha etkili bir görünüm için sırt ve yaka kısmında daha fazla buhar gücü kullanılmalıdır.

  • Keten gömlek ütülendikten sonra en yüksek buhar ayarıyla gömleğe buhar tutmak, ketenin parlaklığını artırır.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keten gömlek nasıl ütülenir?
    1. Keten gömlek nasıl ütülenir?
    2. Katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı!
    3. Bayrampaşa'da korkutan iş yeri yangını
    4. İngiltere şokta! Başkanın helikopteri..
    5. Feci şekilde can verdi
    6. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
    7. İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti 'Katil..
    8. Erdoğan Putin'le görüşüyor
    9. Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği..
    10. Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi
    11. Ruhani'nin meclise sunduğu 4 aday..
    12. Hamilelik döneminde kalsiyumun önemi
    13. Su tüketimini artırmak için yapılması..
    14. ABD'deki sinagog saldırısına kınama
    15. Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı:..
    16. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'den..
    17. Sinemanın sorunları Boğaziçi Film..
    18. Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine..
    19. Göz seğirmesi nedenleri nelerdir?
    20. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 14..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018