Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Çanakkale'de kestiği ağacı traktörüyle çekmek isteyen 55 yaşındaki bir kişi, kestiği öbür ağacın üstüne devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nda bulunan Domuz Çukuru mevkisinde ağaç kesen Hakkı Korkmaz (55), devirdiği bir ağacı traktörle çekmek istedi.
Sürücü koltuğunda oturan Korkmaz'ın üzerine kestiği başka bir ağaç devrildi.
Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.
Korkmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Korkmaz'ın Bayramiç'e bağlı Serhat köyünde yaşadığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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