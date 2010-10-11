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Kestanepazarı 68 hafız daha yetiştirdi

Konak ve Karabağlar Müftülüklerine bağlı Kestanepazarı Kur’an Kursları, 1945 yılından beri 5 binin üzerinde yetiştirdiği hafızlara 68 tane daha ekledi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Kestanepazarı 68 hafız daha yetiştirdi

Hafızlar için Buca’da Bilali Habeşi Camii’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Eski ve yeni mezunlar, okudukları Kur’an ile camiyi hıncahınç dolduran vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Törende bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, hafızın “Yürüyen Kur’an” olarak tanımlandığını belirterek, bu yönüyle de hafıza saygının Kur’an’a saygı olarak değerlendirildiğini söyledi. Kaya, hafızlığın Peygamberimizle başlayıp sahabeyle devam ettiğini ve günümüze kadar geldiğini hatırlattı. Günümüzde yoğun gayretlerle çok sayıda hafız yetiştiğini kaydeden Davut Kaya, 68 çiçeği burnunda hafıza tebriklerini iletti.

HAFIZLAR DUYGULU ANLAR YAŞATTI

Konak, Urla, Karşıyaka, Narlıdere, Gaziemir, Bayraklı Müftülerinin katıldığı programda Türkiye birincisi hafız Yunus Emre Vural ve Kurra Selim Menteşeli Kur’an-ı Kerim tilavet etti. Program hafızların beşer beşer namaz sûrelerini okumalarıyla sürdü. Hafız İbrahim Eker, Hafız Vedat Özarpac, Hafız Adem Bilir, Hafız Mehmet Atıcı, Hafız Ekrem Nalbant, Kurra Hafız Ali Derman, Hafız Dr. Davut Kaya, Kurra Hafız Ramazan Pakdil, Kur’an tilavetiyle yurdun dört bir tarafından gelen hafız yakınları ve vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Karşıyaka Beşikçioğlu Camii İmam Hatibi Adem Uran tarafından okunan duanın ardından hafızlara mezuniyet, onur ve teşekkür belgeleri verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık yarışmasına katıldığı için merasime gelemeyen Kestanepazarı öğrencisi Muhammet Emin Çalıklı’dan sevindirici bir haber geldi. Manisa bölgesi öğrencilerinden Çalıklı’nın Türkiye dördüncüsü olduğu öğrenildi.

FURKAN TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Öte yandan; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kursları öğrencileri arasında düzenlediği Hafızlık Yarışması’nın Yalova’da yapılan Türkiye finalinde Trabzonlu Furkan Pakih, birinci oldu. Kur’an-ı Kerim’in değişik surelerini ezbere okumaları istenen yarışmacılar arasından Trabzon’dan Yeşilyalı Erkek Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Furkan Pakih birinci oldu. İstanbul temsilcisi Mahmur Çapan’ın ikincilik elde ettiği yarışmada, Düzce temsilcisi Yücel Fırtına da üçüncü oldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:18
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Trabzon
  4. Manisa
  5. İstanbul
  6. arşiv haber
  7. yeni akit gazetesi
  8. arşiv

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