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Aktüel Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi balından 50 kat yüksek çıktı
Aktüel

Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi balından 50 kat yüksek çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, kestane çiçeği çayıyla ilgili 3 yıllık laboratuvar araştırması sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:15:00 -
Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi balından 50 kat yüksek çıktı

Sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığına da ilettiklerini belirten Serdar, "Araştırma sonucunda kestane çiçeği çayında antioksidan miktarı kestane balına göre 50 kat yüksek çıktı. Kestane artık tıbbi bitki konumuna geçti. Çiçeklenme bittikten sonra erkek çiçek püskülleri yere dökülüyor. Çiçek püskülleri yerden toplanır. Ihlamur gibi daldan veya ağaçtan toplanmaya bile gerek yok. Ancak yağmur suyuyla temas etmeden bir an önce toplanması gerekiyor. Kestane çiçeği insanların bağışıklık sistemini koruyor. Dolayısıyla salgına karşı da tüketilmesi önemli. Kestane çiçeği çayının kestane balı üretimine de hiçbir zararı yok. Çünkü ağaçtan toplamıyoruz” dedi.

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