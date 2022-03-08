Kestane balı faydaları nelerdir? Kestane balı gastrite iyi gelir mi?

Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türüdür. Kestane balı, kestane ağacı çiçeklerinden belli bir dönemde toplanarak elde edilmektedir.

Kestane balı gastrite iyi gelir mi?

Mide ağrısını kısa sürede geçiren kestane balını gece yatmadan önce ılık su - süt ile karıştırıp tüketilebilir. Bunun yanı sıra direkt olarak da 1 tatlı kaşığı kestane balı da ülser ve gastrite iyi gelmektedir.

Kestane balı faydaları nelerdir?

Kestane balı, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bu sayede vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

Özellikle kış hastalıkları diyebileceğimiz grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunlara hızlıca çözüm oluyor.

Bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyor, balgam söktürücü bir etki gösteriyor.

Güçlü antioksidan özellikleri bulunduğundan vücuttan mikropların uzaklaşmasını sağlıyor, vücudu temizliyor.

Bu özelliği sayesinde sadece boğaz enfeksiyonlarına değil aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi geldiği biliniyor.

Kan şekerini düzenleyici etkiler gösterebildiğinden ölçülü olarak tüketildiğinde diyetlere destek veren bir malzeme olduğu biliniyor.

Kestane balı, daha uzun süre tok tutuyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde cilt ve saç sağlığını da destekliyor.

Düzenli ve ölçülü olarak tüketildiğinde cildin temizlenmesini, siyah noktaların ve sivilcelerin yok olmasını sağlıyor.

Sindirim sistemini olumlu olarak etkilediğinden hazmı kolaylaştırdığı, buna bağlı mide ağrısı ve kramplarıysa yok ettiği biliniyor.

Antiseptik özellikler gösteren kestane balı, bu özelliği sayesinde ağız içinde oluşan aft gibi yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Kan dolaşımını hızlandırarak soğuk günlerde içimizin ısınmasını sağlıyor. Bu özelliğiyle vücuda enerji veriyor.

Güçlü antioksidan özelliklerinins adece grip gibi hastalıklara karşı değil birçok kanser türüne karşı da vücudu koruyucu etkiler oluşturduğu biliniyor.

Var olan hastalıklı hücrelerin büyüyüp yayılmasını önlerken yenilerinin oluşumunu ise elinden geldiğince engelliyor.

Bağırsakların da fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine destek olan kestane balının gaz problemlerine karşı da etkili olduğu söyleniyor.

Kestane balı nasıl tüketilir?

Kestane balı, hem yoğun hem de çok etkili bir bal olduğundan mutlaka ölçülü bir şekilde tüketilmeli. Bu ölçü, kişiden kişiye büyük farklılıklar göstereceğinden doğru miktarı öğrenmek için bir beslenme uzmanı ya da diyetisyenden bilgi alabilirsiniz. Her gün tüketmekten yanaysanız genel olarak günde 1-2 tatlı kaşığını geçmemeye özen gösterin diyebiliriz.

Kestane balını diğer bal çeşitleri gibi doğrudan ya da kahvaltıda farklı kahvaltılıklarla tüketebileceğiniz gibi az miktarlarda yaptığınız tatlıların üzerine ya da içtiğiniz içeceklerin içine katarak da tüketebilirsiniz. Ancak dikkat tatlılara da içeceklere de balı sıcakken değil en azından ılıdıktan sonra ilave etmeye özen gösterin.