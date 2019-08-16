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Keşmir'de gerginlik artıyor!

Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:38
Keşmir'de gerginlik artıyor!

Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabında, Buttal kasabasında "bu toprakların bir diğer cesur evladının Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybettiği" paylaşımını yaptı. 

Ghafoor, Pakistan askerinin, Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. 

NE OLMUŞTU?

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda dün çıkan çatışmada 5 Hint ve 3 Pakistanlı asker ile 2 sivil ölmüştü.

Yeni Delhi yönetiminin, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. 

Cammu Keşmir'e binlerce güvenlik gücü de yığan Hindistan, bölgede sıkı güvenlik kısıtlamaları uyguluyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:38
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