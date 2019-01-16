Keşkül-ü Fukara tatlısı tarifi | Keşkül-ü Fukara nasıl yapılır?

Keşkül-ü Fukara ne demektir?

Fukâra Keşkülü, doyurucu olması ve insanı tok tutması nedeniyle, Kanuni Sultan Süleyman devrinin imâretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlıdır.

Keşkül ise, hindistan cevizinin içi oyulmak suretiyle elde edilen kabın adıdır.

Adalete ve halkın huzuruna çok önem veren Osmanlı kadıları ve dervişleri, belirli zamanlarda halkın içine karışır ve dilencilik yaparlardı. Topladıkları para da bu keşküllerde birikirdi. Bu şekilde halkın durumunu görür, sıkıntılarını anlarlardı. Keşküllerde toplanan bu paralar da imâretlere verilir, fakir halka aş olarak dağıtılırdı. Yapılan tatlının bu kaplarda dağıtılması, adının bu şekilde anılmasına neden olmuştur.

Bazılarına göre”Kaplumbağa terbiyecisi” adlı tabloda, adamın sırtında asılı olan şey, hindistan cevizinden ya da abonozdan yapılma dilenci çanağı olan Keşkül-ü Fukara’dır.

Keşkül-ü Fukara Tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

3 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

2 tepeleme yemek kaşığı hindistan cevizi

3 tepeleme yemek kaşığı toz badem

1 paket vanilya

Üzeri için:

Badem

Keşkül-ü Fukara Tatlısı Tarifi

Tencereye süt, şeker, nişasta, hindistan cevizi, yumurta sarısı ve toz bademi koyup güzelce karıştıralım. Tencereyi ocağa alalım sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. Kaynamaya başlayıp göz göz olduğunda 1 paket vanilya ekleyip karıştırıp ocaktan alalım. Kaselere paylaştıralım. Oda ısısına geldiğinde dolaba kaldıralım. Üzerini bademle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.