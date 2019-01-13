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Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61 milyar lira harcandı

4,5G teknolojisinin kullanılmaya başladığı Türkiye’de 2011’den bu yana, operatör şirketlerinden ve diğer işletmeciler tarafından 60 milyar liralık yatırım yapıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 10:37
Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61 milyar lira harcandı

Mobil haberleşmede 3G’ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkânı sunan 4,5G teknolojisinin kullanılmaya başladığı Türkiye’de 2011’den bu yana  Turkcell, Türk Telekom, TT Mobil, Vodafone ve diğer işletmeciler tarafından 60 milyar 975 milyon 899 bin 640 liralık yatırım yapıldı.

Rekor yatırımlar

İşletmeciler tarafından 2011’de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık, 2012’de 5 milyar 761 milyon 549 bin liralık, 2013’te 5 milyar 462 milyon 402 bin liralık, 2014’te 5 milyar 670 milyon 234 bin liralık yatırıma imza atıldı. En fazla yatırım yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 2015 yılında yapıldı. Bu tutar 2016’da 7 milyar 427 milyon 592 bin lira, 2017’de 8 milyar 154 milyon 243 bin lira olarak kayıtlara geçti. 2018 Eylül ayı itibariyle de 5 milyar 624 milyon 241 bin liralık yatırım gerçekleşti.

Turkcel bir numarada

Geçen yılın ilk 9 ayında en fazla yatırımı 1 milyar 479 milyon 502 bin lirayla Turkcell yaptı. Onu 1 milyar 175 milyon 463 bin lirayla Türk Telekom, 739 milyon 307 bin lirayla TT Mobil, 713 milyon 554 bin lirayla da Vodafone izledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:37
  1. Mobil haberleşme
  2. 3G
  3. Turkcell
  4. Türk Telekom
  5. TT Mobil
  6. Vodafone

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