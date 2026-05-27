Kesimden kaçan boğa minibüsün içine girip kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Boğanın bir minibüsün şoför kapısının açık camından içeri girerek kornayı çaldığı anlar görenleri şaşırttı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık hayvanları ile Lalabel Mahallesi'ndeki kurban kesim alanına geldi.
Sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık boğa, kesim alanında hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yakınına yaklaşılmasına izin vermeyen boğa, park halindeki minibüsün açık camından içeri girmeye çalıştı. Boğanın başının temas ettiği korna çaldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.