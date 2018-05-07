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Kesenin ağzını açtı! Roma'da Talisca hazırlığı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan temsilcisi Roma, Beşiktaşlı Anderson Talisca için 30 milyon avroyu gözden çıkardı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Kesenin ağzını açtı! Roma'da Talisca hazırlığı

Beşiktaş'ta geleceği henüz netleşmeyen Anderson Talisca'ya Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Brezilyalı yıldız içinManchester United ve Wolverhampton Wanderers'ın ardından Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma da devrede… Bir süredir Talisca'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapan İtalyan ekibinin, Benfica'ya sunacağı teklif belli oldu.

MONCHI, PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPTI

Benfica ile pazarlık yapmak için sportif direktör Monchi liderliğinde Portekiz'e çıkarma yapan Roma kulübünün, 30 milyon euro'uk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Talisca'nın bonservis fiyatını 40 milyon Euro olarak belirleyen Benfica'nın ise bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Talisca'nın tapusunu ay sonuna kadar 21 milyon Euro karşılığında alma önceliğine sahip olan Beşiktaş ise harekete geçmek için Süper Lig'deki konumunun netleşmesini bekliyor.

ÇİNLİLERE BABEL FRENİ!

Ryan Babel'i Çinli scoutların Kayseri maçında mercek altına almak istedikleri ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın buna şimdilik karşı çıktığı öğrenildi.

Orman'ın, kendileriyle temasa geçen Çin kulüplerine, "Ligde kritik bir konumdayız. Önce önümüzü görelim" mesajını ilettiği belirtildi. Çinlilerin Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında tribünde olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Anderson Talisca
  4. Cengiz Ünder
  5. Fikret Orman
  6. Ryan Babel
  7. Portekiz
  8. Besiktaş
  9. Serie A
  10. Talisca
  11. Roma

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