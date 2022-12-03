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Aktüel Kerkük’teki saldırılarda yüzlerce kişi engelli kaldı
Aktüel

Kerkük’teki saldırılarda yüzlerce kişi engelli kaldı

Amerika'nın 2003'teki Irak'ı işgalinden bu yana Kerkük kentinde meydana gelen terör saldırısı, patlama ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin dışında yüzlerce sivil de engelli kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:15:00 -
Kerkük’teki saldırılarda yüzlerce kişi engelli kaldı

Kerkük Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kadım Ali, özellikle 2003'teki Amerika'nın ülkeyi işgali sonrası Irak'ın yıllardır savaş, çatışma ve terör saldırılarına sahne olduğunu hatırlattı.Kentte yaklaşık 20 yıldır El Kaide, DEAŞ ve çeşitli terör örgütlerinin saldırılarında sakat kalanların kendilerine başvurduğunu aktaran Ali, genelde kırsal bölgelerde teröristlerin döşediği mayınların patlaması sonucu ölenlerin yanında yüzlerce sivilin de hayatının karardığını ifade etti. Kadım Ali, "Son 19 yılda merkezimize başvuruda bulunan ve kayıtlarımıza göre 45'i çocuk, 950 sivil, engelli kaldı" dedi. İmkanlarının yetersizliği dolayısıyla yeterli hizmetin verilemediğini belirten Ali, çoğu zaman uluslararası yardım kuruluşlarından destek aldıklarını dile getirdi.

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