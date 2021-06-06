Kerkük’te FETÖ bakın nasıl protesto edildi!

Irak'ın Kerkük kentinde çocukları Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Kirkuk Çağ Primary School" adlı okulda eğitim gören veliler, "yüksek ücret ve kalitesiz eğitim"i protesto etti.

Onlarca veli, FETÖ'ye ait okulu protesto etmek için Kerkük Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunmak üzere imza kampanyası başlattı.

Gösteriye katılan öğrenci velisi Ömer Mayas, yaptığı açıklamada, yönetimin daha az ücret ödemek için uzman ve kaliteli öğretmenleri işten çıkararak yerlerine deneyimsizleri getirmesinin okulun eğitim seviyesini düşürdüğünü söyledi.

Daha önce öğrencilerin yemek, kırtasiye ve spor eğitimleri ücretsizken şimdi ücretli olduğunu kaydeden Mayas, okulun eğitimden ziyade kar amaçlı bir kuruluşa dönüştüğünü aktardı.

Veliler olarak eğitim kalitesi her geçen gün düşen bu okulu 3 kez protesto ettiklerini ifade eden öğrenci velisi Mustafa Adil, Kerkük Valiliği ve Kerkük Eğitim Müdürlüğünün duruma müdahale etmesini istedi.

Son on yılda okul ücretinin yüzde 100 zamlandığına dikkati çeken veli Ala el-Esedi, ücretlerin döviz üzerinden olduğunu ve Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte ödemelerde indirime gidilmediğini anlattı.

Irak'ta FETÖ'ye ait 43 okul ve 1 üniversite var

FETÖ'nün Irak'ta, Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Daha önce de protesto eylemleri yapılmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yüksek ücret alması ve kalitesiz eğitimine tepki göstermek amacıyla okulun önünde geçtiğim ay içinde de eylemler yapılmıştı.