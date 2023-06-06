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Aktüel Kerküklü terzi, Muhammed adlı müşterilerinden para almıyor
Aktüel

Kerküklü terzi, Muhammed adlı müşterilerinden para almıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-06 11:57:00 -
Kerküklü terzi, Muhammed adlı müşterilerinden para almıyor

Irak'ın Kerkük kentinde terzilik yapan İbrahim Gedikağa, Peygamber sevgisinden dolayı, Muhammed adını taşıyan müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Kentte 50 yıldır terzilik yapan 64 yaşındaki Gedikağa, kalfalık döneminden itibaren Muhammed adını taşıyan müşterilerinden para almamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kendini iş yerini açtıktan birkaç yıl sonra bu düşüncesini hayata geçirdiğini aktaran Gedikağa, ''Son 15 yıldır Hazreti Muhammed(sav)'in adında olan tüm müşterilerime, her türlü terzilik hizmetini ücretsiz veriyorum. Hazreti Muhammed(sav)'in adının yaşatılması için böyle bir uygulamaya başladım. Çocuk ve yetişkin demeden bana gelen tüm Muhammed adındakilere karşılıksız bu hizmeti veriyorum" dedi.

Mesleğini yaptığı müddetçe bunu devam ettireceğini belirten Gedikağa, müşterilerine sunduğu ücretsiz hizmetin karşılığında onlardan sadece Hazreti Muhammed(sav)'e salavat getirmesini istediğini söyledi.

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