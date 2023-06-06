Kerküklü terzi, Muhammed adlı müşterilerinden para almıyor

Kentte 50 yıldır terzilik yapan 64 yaşındaki Gedikağa, kalfalık döneminden itibaren Muhammed adını taşıyan müşterilerinden para almamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kendini iş yerini açtıktan birkaç yıl sonra bu düşüncesini hayata geçirdiğini aktaran Gedikağa, ''Son 15 yıldır Hazreti Muhammed(sav)'in adında olan tüm müşterilerime, her türlü terzilik hizmetini ücretsiz veriyorum. Hazreti Muhammed(sav)'in adının yaşatılması için böyle bir uygulamaya başladım. Çocuk ve yetişkin demeden bana gelen tüm Muhammed adındakilere karşılıksız bu hizmeti veriyorum" dedi.

Mesleğini yaptığı müddetçe bunu devam ettireceğini belirten Gedikağa, müşterilerine sunduğu ücretsiz hizmetin karşılığında onlardan sadece Hazreti Muhammed(sav)'e salavat getirmesini istediğini söyledi.