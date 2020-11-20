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Aktüel Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:40:23 -
Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'in Kepsut ilçe Belediye Başkanı İsmail Cankul'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cankul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah verdiği test sonucunun pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.

Sağlık ekiplerince gerekli tetkik ve tedaviye başlandığını belirten Cankul, "Bu sabah üzerimde biraz kırgınlık ve ağrı vardı. Şüphelendiğim için Kepsut Devlet Hastanesine giderek test yaptırdım. Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Hastalıkla ilgili herhangi bir semptom belirtim yok. Şuan için sağlık durumum gayet iyi. Bu süreçte belediye ile ilgili çalışmalarımı evimden sürdüreceğim. İnşallah kısa sürede bu hastalığı yenip Kepsut için hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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