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Aktüel

Kepez açıklarında karaya oturan tanker römorkörlerle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:51:07 -
Kepez açıklarında karaya oturan tanker römorkörlerle kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi açıklarında karaya oturan yağ tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Türk bayraklı, 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki "Kolin-2" isimli yağ tankeri, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kepez açıklarında karaya oturdu.

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Yardım talebi üzerine gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Türkeli" römorkörleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü.

Tanker, daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.


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