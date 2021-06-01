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Dünya Kenya'nın 58’inci Bağımsızlık Günü kutlandı
Dünya

Kenya'nın 58’inci Bağımsızlık Günü kutlandı

Kenya'nın 58’inci Bağımsızlık Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:08:00 -
Kenya'nın 58’inci Bağımsızlık Günü kutlandı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, 58'inci Bağımsızlık Günü'nü düzenlenen etkinliklerle kutladı.

"Madaraka Günü" olarak da bilinen Bağımsızlık Günü çerçevesinde Jomo Kenyatta Uluslararası Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı birçok misafir katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle stadyuma en fazla 3 bin kişinin girmesine izin verildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, 58. Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, halkı birlik ve beraberliğe çağırdı.

Kenya'nın bağımsızlığını simgeleyen ve Swahili dilinde "otorite, yönetici güç" anlamına gelen ​Madaraka Günü, her yıl 1 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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