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Yaşam Kenyalı gelin müslüman oldu! İsmini 'Sıla' olarak değiştirdi
Yaşam

Kenyalı gelin müslüman oldu! İsmini 'Sıla' olarak değiştirdi

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Kenyalı gelin müslüman oldu! İsmini 'Sıla' olarak değiştirdi

Samsun'un Terme ilçesinde Mertcan Yılmaz ile dünyaevine girmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei, düğün merasimi öncesinde İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen duygusal ihtida töreniyle İslam dinini seçti. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kenyalı gelin, "Sıla" adını alarak ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediyesini teslim aldı.

Terme ilçesinde Mertcan Yılmaz ile evlenmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei, düğün merasimi öncesinde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Samsun Terme İlçe Müftülüğü’nde Mertcan Yılmaz ile evlenmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei için düzenlenen ihtida törenine Terme Müftüsü Ömer Ergül ve müftülük personeli katıldı.

Törende İslam dini hakkında Sheila'ye bilgi veren Müftü Ömer Ergül, yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

MÜSLÜMAN OLDU

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Kosgei, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Sıla ismini alan Kenyalı gelin, ardından ihtida belgesini aldı.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Terme Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Çakır’ın gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sıla’ya ihtida belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Merasim, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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