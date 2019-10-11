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Kenya'da yolcu uçağı pist dışına çıktı: 2 yaralı

Kenya'da başkent Nairobi'den Mombasa'ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu uçağı, kalkış sırasında pist dışına çıkarak kaza yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 13:35
Kenya'da yolcu uçağı pist dışına çıktı: 2 yaralı

Ulusal medyadaki haberlere göre, Nairobi'den Mombasa şehrine gitmek üzere Wilson Havalimanı'ndan kalkışa geçen uçak, hareket ettikten bir müddet sonra pist dışına çıktı.  

Yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan uçakta 2 kişi yaralanırken, diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, havayolu şirketi Silverston Air, durum değerlendirmesinin devam ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:35
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