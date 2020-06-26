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Aktüel

Kenya'da Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu olaylarda 3 kişi öldü

Olaylar, maske kullanmayan ve kısıtlamalara rağmen fazla yolcu alan bir motosiklet taksi sürücüsünün gözaltına alınmak istenmesi sonrası çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:19:06 -
Kenya'da Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu olaylarda 3 kişi öldü

ABUJA (AA) - Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının neden olduğu olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü şahitlerinden Kenneth Kaunda, maske kullanmayan ve kısıtlamalara rağmen fazla yolcu alan bir motosiklet taksi sürücüsünün gözaltına alınmak istenmesi sonrası olayların çıktığını söyledi.

Kaunda, "Gözaltıyı engellemeye çalışan bölgedeki insanlara polisin ateş açması sonucu 40 yaşındaki bir ayakkabı tamircisi hayatını kaybetti. Ayakkabı tamircisinin ölmesi sonrası bölge halkı polis müdürünün evini taşladı ve bu olaylarda 2 kişi daha vurularak öldürüldü." dedi.

Yaşanan olaylarda göstericiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske kullanmayanlara verilen para cezasını da protesto etti.

- Polis açığa alındı

Kenya polisi ise olaylarda sadece bir kişinin hayatını kaybettiğini ve ayakkabı tamircisini vuran polisin de açığa alındığını açıkladı.

Polis sözcüsü Charles Owino, "Motosiklet taksilere sadece bir yolcu alınmasına izin verildi ve gözaltına alınan kişi bu kuralı ihlal etti." diye konuştu.

İnsan hakları örgütlerine göre, Kenya'da şimdiye kadar Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden en az 20 kişi polis tarafından öldürüldü.

5 bin 384 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 132 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, maske takmayanlara yaklaşık 200 dolar para cezası veriliyor.

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