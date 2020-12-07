  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı
Aktüel

Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:30:14 -
Kenya muhalefetinden kiliselere yolsuzlukla mücadeleye destek çağrısı

NAİROBİ (AA) - Kenya ana muhalefet lideri Raila Odinga, ülkedeki yolsuzlukla mücadelede kiliseleri desteğe çağırdı.

Odinga, Kisumu bölgesindeki Stephen Anglikan Kilisesinde konuştu.

Yolsuzlukla mücadelenin acilen ele alınması gerektiğini vurgulayan Odinga, yolsuzluklarla mücadelede hükümete destek vermek için kiliselere çağrı yaptı.

Odinga, bazı kiliselerin de kaynağı belli olmayan paralar aldığını belirterek, "Kiliseler bu mücadelede liderlik etmeli ve yolsuzluğa izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna göre, ülkede yılda 5 milyon dolardan fazla para yolsuzluklar nedeniyle kaybediliyor.

Kenya Maliye Bakanı Henry Rotich, yolsuzluklarla mücadelede yürütülen soruşturmalar kapsamında geçen sene tutuklanan ilk bakan olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı...
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay