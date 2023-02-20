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Aktüel Kentsel dönüşüm irite ediyormuş!
Aktüel

Kentsel dönüşüm irite ediyormuş!

Yıkılma riski taşıyan binaların dönüştürülmesini yargı yoluyla engelleyen CHP’lilerin yeni bir rezaleti daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 09:31:00 -
Kentsel dönüşüm irite ediyormuş!

Aynı zamanda inşaat mühendisi de olan CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB’nin ocak ayındaki “deprem” gündemli meclis toplantısında, “Konuşulan tüm konuşmalarda ‘kentsel dönüşüm’ ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” dediği öğrenildi.

Aynı Özer’in depremden sonra gittiği Hatay dönüşü, “Yara sarmaya gittik; yaralandık, yarayla bir olduk. Dağ gibi bir kederi sırtımıza yük ettik, aldık geldik” sözleriyle timsah gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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Yorumlar

veysel kara

bizde sizi her gördüğümüzde her duyduğumuzda irite oluyoruz bayan..

veysel kara

bizde sizi her gördüğümüzde her duyduğumuzda irite oluyoruz bayan..
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