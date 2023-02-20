Kentsel dönüşüm irite ediyormuş!

Aynı zamanda inşaat mühendisi de olan CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB’nin ocak ayındaki “deprem” gündemli meclis toplantısında, “Konuşulan tüm konuşmalarda ‘kentsel dönüşüm’ ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” dediği öğrenildi.

Aynı Özer’in depremden sonra gittiği Hatay dönüşü, “Yara sarmaya gittik; yaralandık, yarayla bir olduk. Dağ gibi bir kederi sırtımıza yük ettik, aldık geldik” sözleriyle timsah gözyaşı döktüğü öğrenildi.