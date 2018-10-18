Kendinize kıymayın!

Cildinizdeki gözeneklerin kozmetik kimyasalla kapanması üzerine, cilt hava alabilmek için çırpınır. Altında kaldığı fondöteni atmaya çabalar. Bu arada makyaj da birbirine karışıp, kötü bir çamurlaşma görüntüsü ortaya çıkarır. Bütün bunlar sadece 4 saatlik bir makyajlı bir yüzde olur.

Bir yüzün değil 4 saat, günboyu bu işkenceyi çekiyor olmasının yıllar sonra ortaya çıkaracağı faciayı düşünebilir musunuz?

CİLDİNİZİ KORUMAK SİZİN ELİNİZDE

Buna rağmen kadınlar makyajın esiri olmaktan neden kurtulamıyorlar? Sebep basit ama çok güçlü.. “Çağdaş kadın” yalanının tuzağına düşüyorlar. Propaganda tahminlerin ötesinde güçlü.. Makyaj olayının arkasında ülkelerin bütçelerinden bile kat kat büyük rakamlara sahip uluslararası dev kozmetik ve işbirlikçisi moda sanayii var. Bunlar trilyon dolarlık ciroları yönetiyor. Reklam tehditleri yazılı ve görsel medyayı da kadınlar gibi onlara tutsak yapmış durumda.

Ayrıca tıp çevrelerinde de “kadın yüzü”nden pay kapma çabasında olan bir zümre var. Onlar da kimi zaman “güzelleştirme uzmanlığı” etiketiyle, kimi zaman da zarar görmüş cildi “tedavi” yoluyla pastadan paylarına düşeni alıyor.

Cildinizin tahrişi dermatit adı verilen rahatsızlığa yol açıyor. Elleriniz, yüzünüz, vücudunuz kurutuluyor farkında mısınız? Sebep kullandığınız kozmetik ürünler. Nasıl gıda maddelerinde birtakım katkı maddeleri, kimyasallar kullanılıyorsa kozmetik ürünler de zaten %100 kimyasal.. Raflarda katkısız gıda arayan bir hanımın, yüzünü “kimyasallara” teslim etmiş olması ne kadar acı bir çelişki!



Makyaj cildinizi kirletiyor. Ardından bunu temizlemek için size birtakım “kimyasal temizleyiciler” pazarlıyorlar.



Bütün bunlar, “süslenme ihtiyacı” istismar edilerek yapılıyor.



Alfa hidroksi (AHA) gibi asitler veya alkol yapılı tonik ve sıkılaştırıcılar ve diğer kimyasallarla cildinizin üst tabakası soyuluyor.

Kaşıntı ve kırmızılıklar başlıyor. Bunlar tedavi olunmadığı taktirde büyüyerek yaralara dönüşebiliyor.

Alerjiye bağlı dermatitler ise daha az görülüyor. Alerjiyi tetikleyen kozmetik ürünlerin etkisi ilk kullanıldığında ortaya çıkmayabilir.

Parfümler.. Koruyucular..

Güneş kremleri.. sizinle; sizi “çağdaş” sizi “güzel” yapmak vaadiyle ölümcül oyun bir oynuyor.

Meselâ kirpiklerinizin hacmini artıran veya yağ bazlı rimeller.. Onlardan kaçının. Dünyanız kararmasın. Unutmayın rimel çubukları da gözlerinize sürekli bakteri taşır.

Bal ve sirke

Bu ikilinin yanı sıra elma, muz, badem yağı, süt, tereyağı, yumurta sarısı, yumurta akı gibi hemen elinizin altında bulunabilinecek doğal ürünler ile kremlerin alâsını yapabilirsiniz.

Evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz elma sirkeli ve ballı karışımla, pahalı ve zararlı kozmetiklere lüzum kalmadan cildinizi koruyabilirsiniz.

1 çorba kaşığı balı, rendelenmiş 1 elma ve ezilmiş 1 muzla karıştırıp göz çevresi hariç tüm yüzünüze ve boynunuza sürün. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla iyice yıkayıp durulayın.

Kırışıklıklara

Kırışıklıklara karşı; 1 çorba kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı suyu bir kapta krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Karışımı sürün ve bir süre beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Cildi sıkılaştırmak için; 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 çorba kaşığı bal ve mercimek büyüklüğünde tereyağını krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Karışımı sürüp 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Cildi beslemek için; 2 çorba kaşığı bal ile 2 çorba kaşığı pirinç ununu karıştırın. Başka bir kapta çırptığınız yumurta akını karışıma ilave edin. Maskeyi yüzünüze sürüp, 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Akne tedavisi için

Suyla seyreltilmiş elma sirkesiyle yüzünüzü temizleyin ve sonra suyla durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşatacak ve antiseptik özelliğiyle akneye yol açan mikropları öldürecektir.

Cildinizdeki lekelere karşı; 250 mililitre suya 3 çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip kaynatın. Daha sonra ateşi kısın ve başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesiyle yüzünüzü silin. Bunu haftada 2 kere tekrarlayın.

Nemlendirici

Sadece yumurta sarısı ve süt ile doğal bir nemlendiriciyi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir kapta yumurta sarısı ve bir kaşık sütü iyice karıştırın. Yaptığınız bu karışımı yüzünüze iyice yayın, üzerini ince bir bezle örterek 15 dakika bekleyin.

Daha sonra kağıt mendille silerek iyice temizleyin.



Bunun ardından sırasıyla, ılık ve soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.

Haftada sadece bir defa yapmanız yeterli olacaktır.



Faydaları:

Kuru ve nemsiz bir cildiniz varsa bu sizin için birebir. İçinde bulunan yumurta sarısı cildinizi beslerken, süt nemlendirecek, yumuşaklık verecek ve sıkılaştıracak.