Kendine bombacı süsü veren fırıldak Fatma'nın balonu elinde patladı! Patlamanın ardından kayıplara karıştı

Sosyal medyada, belirli aralıklarla 'Başımı açtım, artık özgürüm' gibi paylaşımlar yapılarak duyarlı Müslümanlara yönelik provokatif eylemler büyüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, sosyal medyada başlayan “#10yearschallenge” akımında başörtüsünü çıkaran bazı kişiler üzerinden dini değerlerin basitleştirmeye çalışılması dikkat çekmişti. Dün sabah saatlerinde, twitterdaki provokatif paylaşımıyla gündem olan Fatma Aktaş isimli terör seviciyle ilgili gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.

Sosyal medyada, "İlkokul 3.Sınıftan alınan, 9 yaşında örtünen, 15 yaşında çarşaf giyen, 17 de evlenip 18 de boşanan, 21 yaşında hayatını eline alan bir kadının ilk zafer fotosu. Sırada ne mi var lise ardından üni. Buraya yazıyorum canlar, 4 yıl sonra kimya mühendisi olmazsam yüzüme tükürün" paylaşımını yaparak kısa sürede binlerce beğeni alan Fatma Aktaş'ın sahte bir kişilik olduğu belirlendi.

Yalan furyası

Birçok duyarlı Müslümanı 'çarşaftan açıldım' yalanı ile tahrik eden ve feministçi tayfayı arkasına alan Fatma Aktaş isimli kişinin eski paylaşımlarına ulaşıldığında henüz ilköğretimi tamamlamadığı ve evlilik yapmadığı öğrenildi.

PKK'ya destek verdiği o skandal paylaşım

Binlerce insanı kandıran Fatma Aktaş'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği skandal paylaşım ortaya çıktı. 2015 yılına ait paylaşımda, "PKK halktır, Dersim'de barış güvercinlerimizi vurdunuz. Vicdansızlar" ifadelerini kullananan Aktaş'ın DHKP-C tarafından yürütülen bir manipülasyonun parçası olduğu öğrenildi. Twitterda birçok kullanıcı, 'Bu herhalde bomba yapımını öğrenmek için özel olarak Kimya alanını seçti' yorumlarını yaptı.

Sosyal medyada gerçek anlaşılınca büyük tepki çeken fırıldak Fatma kayıplara karıştı. Birçok kişi meydana gelen hadiseyi 'Müslümanlara yönelik bir operasyon' olarak yorumladı. Teröristlerin başörtü bahanesiyle yaptığı ilk saldırıı ellerinde patlarken bu tarz ahlaksız operasyonların tespitinde duyarlı Müslümanlara büyük iş düşüyor.