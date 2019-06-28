0553 313 94 23

Kendine bombacı süsü veren fırıldak Fatma'nın balonu elinde patladı! Patlamanın ardından kayıplara karıştı

Terör örgütü DHKP-C, sosyal medyada yeni bir manipülasyona başlayarak duyarlı Müslümanları tahrik etmeyi deniyor. Twitterda, 'İlkokul 3. sınıfta okuldan alındım. Çarşaftan açıldım, artık özgürüm. Kimya Mühendisi olacağım' paylaşımını yaparak gündem olan ve birçok feminist hesaptan destek alan Fatma Aktaş isimli kullanıcının yalan söyleyerek birçok kişiyi kandırdığı ortaya çıktı. Kısa sürede eski paylaşımlara ulaşılan Aktaş'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği gönderiler de ifşa edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 04:04
Kendine bombacı süsü veren fırıldak Fatma'nın balonu elinde patladı! Patlamanın ardından kayıplara karıştı

Sosyal medyada, belirli aralıklarla 'Başımı açtım, artık özgürüm' gibi paylaşımlar yapılarak duyarlı Müslümanlara yönelik provokatif eylemler büyüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, sosyal medyada başlayan “#10yearschallenge” akımında başörtüsünü çıkaran bazı kişiler üzerinden dini değerlerin basitleştirmeye çalışılması dikkat çekmişti. Dün sabah saatlerinde, twitterdaki provokatif paylaşımıyla gündem olan Fatma Aktaş isimli terör seviciyle ilgili gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.

Sosyal medyada, "İlkokul 3.Sınıftan alınan, 9 yaşında örtünen, 15 yaşında çarşaf giyen, 17 de evlenip 18 de boşanan, 21 yaşında hayatını eline alan bir kadının ilk zafer fotosu. Sırada ne mi var lise ardından üni. Buraya yazıyorum canlar, 4 yıl sonra kimya mühendisi olmazsam yüzüme tükürün" paylaşımını yaparak kısa sürede binlerce beğeni alan Fatma Aktaş'ın sahte bir kişilik olduğu belirlendi. 

Yalan furyası

Birçok duyarlı Müslümanı 'çarşaftan açıldım' yalanı ile tahrik eden ve feministçi tayfayı arkasına alan Fatma Aktaş isimli kişinin eski paylaşımlarına ulaşıldığında henüz ilköğretimi tamamlamadığı ve evlilik yapmadığı öğrenildi.

PKK'ya destek verdiği o skandal paylaşım

Binlerce insanı kandıran Fatma Aktaş'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği skandal paylaşım ortaya çıktı. 2015 yılına ait paylaşımda, "PKK halktır, Dersim'de barış güvercinlerimizi vurdunuz. Vicdansızlar" ifadelerini kullananan Aktaş'ın DHKP-C tarafından yürütülen bir manipülasyonun parçası olduğu öğrenildi.  Twitterda birçok kullanıcı, 'Bu herhalde bomba yapımını öğrenmek için özel olarak Kimya alanını seçti' yorumlarını yaptı.

Sosyal medyada gerçek anlaşılınca büyük tepki çeken fırıldak Fatma kayıplara karıştı. Birçok kişi meydana gelen hadiseyi 'Müslümanlara yönelik bir operasyon' olarak yorumladı. Teröristlerin başörtü bahanesiyle yaptığı ilk saldırıı ellerinde patlarken bu tarz ahlaksız operasyonların tespitinde duyarlı Müslümanlara büyük iş düşüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 04:04
  1. PKK
  2. Fatma Aktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendine bombacı süsü veren fırıldak Fatma'nın balonu elinde patladı! Patlamanın ardından kayıplara karıştı
    1. Kendine bombacı süsü veren fırıldak..
    2. Elazığ’da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü..
    3. ABD Kongresinden mültecilere yardım..
    4. Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van..
    5. D-100 Karayolunda zincirleme trafik..
    6. Avusturya’da patlama sonucu çöken..
    7. Suriye sınırına komando takviyesi
    8. Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer..
    9. NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı
    10. "Filistin alınıp satılacak bir mal..
    11. Yurt dışına işçi götürme vaadiyle..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehitler..
    13. Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi
    14. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    15. MSB: “Koşu testinde rahatsızlanan..
    16. Cinayete kurban giden öğretmenin..
    17. MSB: “Silah kazası sonucu 1 asker..
    18. Almanya'da yeni vatandaşlık yasa..
    19. Hakkari'den acı haber! Silahı kazara..
    20. Kimyasal madde deposunda patlama!
    21. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    22. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    23. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    24. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    25. Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini..
    26. Didim Uluslararası Halk Oyunları..
    27. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    28. ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık..
    29. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    30. Takı satan kadınlardan davullu zurnalı..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı