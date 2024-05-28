  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!
Teknoloji Kendi kendini temizleyen malzeme üretildi! Cam silme tarihe karışıyor
Teknoloji

Kendi kendini temizleyen malzeme üretildi! Cam silme tarihe karışıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-28 10:49:46 - 2024-05-28 10:49:45
Kendi kendini temizleyen malzeme üretildi! Cam silme tarihe karışıyor

Lotus bitkisinin yapraklarından esinlenen yeni malzeme, cam duvar ve çatıların yerini alabilir. Kendi kendini temizleyen madde, şeffaf olmasına karşın gizlilik de sunuyor.

Binalara giren doğal ışığı artırmak enerji tasarrufu açısından önem arz ediyor. Fakat cam malzemeler, binanın aldığı ışık miktarını artırsa da parlamaya ve aşırı ısınmaya neden olabiliyor.            

Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip buna alternatif sunacak bir malzeme geliştirdi. Polimer bazlı mikro-fotonik çok fonksiyonlu metamateryal (PMMM) adını verdikleri malzeme, saç telinin 10'da biri kadar ince silikon piramitlerden oluşuyor.

Bu küçük piramitler hem ortam sıcaklığının düşmesine hem de malzemenin kendini temizlemesine olanak sağlıyor.

PMMM, Güneş ışığını cam gibi hapsetmek yerine ısıyı uzun dalgalar halindeki kızılötesi radyasyon şeklinde serbest bırakarak binanın içinin daha serin olmasını sağlıyor.

Ortam sıcaklığının altına düşebiliyor

Malzemeyi laboratuvarda ve dışarıda test eden araştırmacılar, PMMM'nin ortam sıcaklığının yaklaşık 6 derece altına düşebildiğini tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca binaya düşen ışığın yüzde 73'ünü etrafa dağıtabilen küçük piramitlerin, bu sayede hem parlamayı azalttığı hem de içerinin daha zor görülmesini sağladığı kaydedildi. Bunun yanı sıra şeffaflıktan da ödün vermeyen PMMM, ışığı yüzde 95 oranına geçiriyor.

Nature Communications adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Gan Huang "Bu malzeme çatılarda ve duvarlarda kullanıldığında aydınlık ve parlamayan iç mekanlar yaratarak mahremiyeti de koruyor" diyerek şöyle ekliyor:

Seralardaki fotosentez verimliliğinin cam çatılardan yüzde 9 daha yüksek olduğu tahmin ediliyor ve yüksek seviyedeki ışık geçirgenliği bitki verimini artırabilir.

Kendini temizleme özelliği lotus yapraklarındaki mekanizmaya benziyor

PMMM'nin kendini temizleme özelliğiyse lotus yapraklarındaki mekanizmaya benziyor. Bu bitkinin yapraklarındaki koni şeklindeki küçük yapılar sayesinde su damlacıkları toz ve kir parçacıklarını toplayarak damlıyor ve bu sayede bitkiyi temizliyor.

Yeni malzemedeki piramitler de yüzeye düşen suyun damlacıklar oluşturarak böyle bir temizlik yapmasını sağlıyor. Bu özellik, malzemenin bakımını kolaylaştırıp dayanıklılığını artırıyor.

PMMM'nin çevre dostu bir polimerden yapıldığını söyleyen araştırmacılar bunun sürdürülebilir yapıların önünü açabileceğini düşünüyor. Ayrıca yarattığı soğutucu etki klimaya duyulan ihtiyacı azaltarak enerji tasarrufu da sağlayabilir.

Dünyanın ilk içten yanmalı hidrojen motorunu ürettiler
Dünyanın ilk içten yanmalı hidrojen motorunu ürettiler

Teknoloji

Dünyanın ilk içten yanmalı hidrojen motorunu ürettiler

Intel dünyanın en hızlı yapay zekâ süper bilgisayarını üretti
Intel dünyanın en hızlı yapay zekâ süper bilgisayarını üretti

Teknoloji

Intel dünyanın en hızlı yapay zekâ süper bilgisayarını üretti

O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Kurye gibi İHA!
O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Kurye gibi İHA!

Teknoloji

O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Kurye gibi İHA!

Samsung giyilebilir robot üretti! İşte özellikleri
Samsung giyilebilir robot üretti! İşte özellikleri

Teknoloji

Samsung giyilebilir robot üretti! İşte özellikleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23