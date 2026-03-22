  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kenan Yıldız, Juventus'u hezimetten kurtardı
Spor

Kenan Yıldız, Juventus'u hezimetten kurtardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kenan Yıldız, Juventus'u hezimetten kurtardı

Milli yıldız Kenan Yıldız’ın golü Juventus’u öne geçirdi ancak Sassuolo karşısında üstünlük korunamadı. Torino ekibi sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23