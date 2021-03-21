Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu mu olacak?
Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster’i Kenan İmirzalıoğlu mu sunmaya devam edecek? Deli Yürek ve Karadayı dizileriyle izleyicinin beğenisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu’nun Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunmayı bırakacağını, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu, hem Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğu konusunda hem de Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu olunup olmayacağı konusunda açıklamada bundu.
Kenan İmirzalıoğlu rol alacağı yönünde iddialar ortaya atılan 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili soruları yanıtladı. Sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının devam edeceğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Baktığımız görüştüğümüz işler var. Vakti gelince ortaya çıkar” dedi. Kenan İmirzalıoğlu alacağı iddia edildiği 'Kurtlar Vadisi Kaos' sorularına, "Yok o yanlış anlaşıldı. Görüşmem yok. Ben geçen söylemiştim yeşil ışık yakıyor diye öyle bir ışık da yok" diye cevap verdi.