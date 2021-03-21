Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu mu olacak?

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster’i Kenan İmirzalıoğlu mu sunmaya devam edecek? Deli Yürek ve Karadayı dizileriyle izleyicinin beğenisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu’nun Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunmayı bırakacağını, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu, hem Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğu konusunda hem de Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu olunup olmayacağı konusunda açıklamada bundu.