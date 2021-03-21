  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu mu olacak?
Aktüel

Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu mu olacak?

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster’i Kenan İmirzalıoğlu mu sunmaya devam edecek? Deli Yürek ve Karadayı dizileriyle izleyicinin beğenisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu’nun Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunmayı bırakacağını, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu, hem Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğu konusunda hem de Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu olunup olmayacağı konusunda açıklamada bundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:11:00 - 2021-03-21 12:11:24
Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos oyuncusu mu olacak?

Kenan İmirzalıoğlu rol alacağı yönünde iddialar ortaya atılan 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili soruları yanıtladı. Sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının devam edeceğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Baktığımız görüştüğümüz işler var. Vakti gelince ortaya çıkar” dedi. Kenan İmirzalıoğlu alacağı iddia edildiği 'Kurtlar Vadisi Kaos' sorularına, "Yok o yanlış anlaşıldı. Görüşmem yok. Ben geçen söylemiştim yeşil ışık yakıyor diye öyle bir ışık da yok" diye cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaş..
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı
Gündem

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı

2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay