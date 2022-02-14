Kenacort-A Orabase nedir ne için kullanılır? Kenacort-A neye iyi gelir, yan etkileri neler?

Kenacort-A 1 g diş patında 1 miligram triamsinolon asetonid içeren, 5 gramlık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır. Peki Kenacort Orabase krem nasıl kullanılır?

Kenacort-A nedir ve ne için kullanılır?

Kenacort-A, kortikosteroidler olarak adlandırılan ve enflamasyonu azaltan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde bir patın içerisindedir ve ağız içerisindeki nemli bölgelere yapışarak koruyucu bir film tabaka oluşturur.

Kenacort-A, ağızda takma diş ya da yaralanmalar sonucu oluşan yaraların, diş etlerindeki ağrı ve iltihaplanmanın tedavisinde kullanılır.

Kenacort-A hangi durumlarda kullanılmaz?

Kenacort-A’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız Eğer,

• Triamsinolon asetonid veya KENACORT-A’nın bileşimindeki herhangi bir maddeye veya benzer bir ilaç grubuna karşı alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa • Deri tüberkülozunuz varsa,

• Özellikle Varisella (suçiçeği) veya Herpes Simplex (uçuk) içeren viral (virüs kaynaklı) bir deri enfeksiyonunuz varsa,

• Derinizde mantar ya da bakteriyel bir enfeksiyon varsa (doktorunuz antifungal veya antibiyotik ile tedavi etmediği taktirde). Kenacort-A’nın yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur; ancak ağız içine uygulandığından dolayı yemeklerden sonra kullanılması önerilmektedir. Kenacort-A nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz tedavi edilmesini söylediği bölgeyi ince bir tabaka ile kaplamaya yetecek miktarda kullanınız. Yatmadan önce günde iki veya üç kez, tercihen yemeklerden sonra uygulayınız.

Kenacort-A nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu: Kapağı kaldırınız. Ağzınızda tedavi edilecek kısmı kurulayınız ve az bir miktar, kuru ve temiz parmağınız ile üzerine yayınız. Ovmayınız. Ağızda kalım süresini artırması açısından yemeklerden sonra kullanınız. KENACORT-A uyguladıktan hemen sonra bir şey yemekten veya içmekten kaçınınız.

Doktorunuz veya diş hekiminiz pomadı ne kadar süre ile kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bir kürlük tedavi sonrasında hastalık belirtileri devam ediyorsa doktorunuzu veya diş hekiminizi bilgilendiriniz.

Değişik yaş grupları

KENACORT-A’yı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da doktorunuz veya diş hekiminiz tarafından önerildiğinden fazla kullanmayınız. Çocuklarda beş günden fazla kullanmayınız. Eğer KENACORT-A’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kenacort A yan etkileri nelir?