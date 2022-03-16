Kemikleri güçlendiriyor, kansere karşı koruyor! Doğal ilaç

Roka nedir ne işe yarar?

Roka; sağlık bakımından oldukça faydalıdır. Bununla beraber; kalbi korur, göz sağlığını iyileştirir, kanser riskini azaltır, kiloyu kontrol altına alır, sindirime yardımcı olur, kan basıncının kontrol edilmesine katkısı vardır, şeker hastalığını önler, sağlıklı kemikler adına kalsiyum ve K vitaminine sahiptir.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Kansere karşı korur

Roka gibi turpgiller ailesine sebzeler, oksidatif stresin kanseri teşvik edici etkilerini azaltan glukozinolatlardan zengindir. Birçok çalışma, yüksek glukozinolat alımınının akciğer, kolon ve rektum kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin gelişme riskini azalttığını göstermektedir.

Kemik sağlığını destekler

Roka, kalsiyum ve K vitamininden zengin içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Kalsiyum kemiklerin yapıtaşıdır, K vitamini ise kemik oluşumu ve korunumunda rol oynayan bir protein olan osteokalsinin üretimi için gereklidir.

Kalp sağlığını geliştirir

Roka, sodyumun kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan ve normal kan basıncının korunmasında etkili bir rol oynayan potasyum açısından zengindir. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle de kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Roka, kan basıncı ve kan kolesterol seviyeleri üzerindeki bu olumlu etkileri sayesinde kalp sağlığını geliştirir.

Doğum kusurlarını önler

Roka, iyi bir folat kaynağıdır. Folat, hamile ve hamilelik planlayan kadınlar için oldukça önemlidir, eksikliği bebekte spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp kusurlarına ve preeklampsi de dahil olmak üzere hamilelikle ilgili çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Cildin daha genç görünmesini sağlar

Roka, yüksek C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur ve güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi korur.