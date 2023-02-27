Kemik suyu içmeye başlamanız için şaşırtan, çok farklı 6 neden! Gramı altın kadar değerli, hafızayı güçlendiriyor!

İlikli kemik suyunun doğru hazırlanıp tüketildiğinde tam bir doğal mucize olduğunu söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, “Son dönemde ünlü isimler başta olmak üzere sayısız kadın estetik müdaheleler yerine ilikli kemik suyu tüketerek güzelleşiyor. İlikli kemik suyu sadece güzelleştirmiyor, sağlığı da koruyor” diyor.

Doktor Buğra Buyrukçu, her gün tüketilecek 1 su bardağı ilikli kemik suyunun insan vücudunda yarattığı etkileri şöyle anlatıyor:

“KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR, SAĞLIĞI KORUYOR”

“Kolajen, insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir. Kemik iliği özellikle kolajen sentezini arttırması ve cildin içindeki kök hücrelerin ihtiyacı olan vitamin ve minarelleri desteklemesi açısından oldukça etkili. Bu destek, cilt kırışıklıklarına ve güneşe karşı tam bir koruma sağlıyor. Her gün çorbalara ilave edildiğinde veya 1 bardak tüketildiğinde kök hücre desteğinin yanı sıra bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsak duvarını tamir ediyor, bağırsak problemlerini ortadan kaldırıyor. Sağlıklı bağırsak ise sağlıklı insan demektir.”

İlikli kemik suyunun hazırlanma biçimine yönelik bilgi kirliliğine de değinen Dr. Buyrukçu, doğru hazırlama yöntemini ise şöyle anlatıyor:

“MUM IŞIĞI KIVAMINDA 12 SAAT KAYNATIN”

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“Kemik suyu mümkünse büyük baş hayvanlardan hazırlanmalı. Hayvanın ilikli kemiklerini, bir miktar etle birlikte haşlıyoruz. Su kaynamaya başladığında ocağı mum ışığı modeline getiriyoruz. 6 saat boyunca bu şekilde haşladıktan sonra kemikleri çıkarıp, etlerini sıyırıp alıyoruz. Bu aşamadan itibaren kemikleri yeniden aynı suya atıyor ve üzerine 1 bardak sirke döküyor ve 12 saat daha haşlıyoruz. Pişirme işlemiyle jöle kıvamına gelen kemik suyunu kağıt bardaklara koyarak buzdolabında muhafaza etmek mümkün. Buzlukta 3-6 ay, buzdolabında ise 7 gün bozulmadan kalabilen kemik suyunu günde 1 su bardağı tüketmek çok önemli. Sağlık ve güzelliğin yegane çaresi ilaçlarda, kimyasal içerikli ürünlerde veya ameliyatlarda değil, mutfağımızda. Yeter ki farkında olalım.”

Dana ilikli kemik suyu içerisinde türlü türlü mineralleri bulunduran ve küçükten büyüğe tüm bireylerin kullanımı için yararlı bir gıdadır. Birçok şifayı içerisinde bulunduran ve çeşitli dertlere derman olan Dana ilikli kemik suyunu içmeniz için 6 neden;

İliğin kemiğin içerisinde ürettiği alyuvar, akyuvar, kök hücre gibi yapılar yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için temel maddelerdendir. İlik bu maddeleri içerdiği için bunların faydalarını bünyesinde bulundurmaktadır. Hücre yenileyici, sistemleri düzenleme gibi özellikleri mevcuttur. Dana ilikli kemik suyu içmek vücudunuzda var olan hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenleme etkisinin bulunması sebebiyle bozulmuş olan sindirim sistemi gibi problemlerinize şifa bulabilirsiniz.

Dana ilikli kemik suyu kemikleri güçlendiren kalsiyum vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Yaşlanıldığı zaman karşılaşılan, kemik erimesi, bacak ağrıları, menüsküs gibi hastalıklara karşı önlem almak istiyorsanız dana ilikli kemik suyunu mutlaka tüketmelisiniz. Ayrıca yüksek bir lif kaynağı olduğu için kaslarınızın güçlenmesine de yardımcı olacaktır.

Dana ilikli kemik suyu vurguladığımız gibi çok sağlıklı bir besindir ama genelde sağlıklı yiyeceklerin tadı kötü olur gibi bir algı vardır. Bu algıyı dana ilikli kemik suyu ile kırabilirsiniz. Dana ilikli kemik suyunu çeşitli sebzelerle bir araya getirerek lezzetine lezzet kattık. Hemen hemen her yemeğinizi su yerine dana ilikli kemik suyu ile yaparak hem lezzetine lezzet hem de şifasına şifa katmış olursunuz. Oldukça sık olarak restoran mutfaklarında da yer alan dana ilikli kemik suyu, mutfağınızın ayrılma bir parçası olacak.

Bir diğer sebep ise doğal olmasıdır. Dana ilikli kemik suyu içerisinde herhangi bir katkı maddesi, renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu bulundurmamaktadır. Bu sebeple kendiniz ve sevdikleriniz için yapacağınız tüm yemeklerde, soslarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Hastalıkları önler. Dana ilikli kemik suyu bağışıklığınızı güçlendirir ve sizi hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir. Özellikle bebeklerin ek gıdaya geçiş zamanlarında oldukça sık tercih edilen bir üründür. Bebeğinizin bağışıklığınızı güçlendirir bunun yanında protein yapılı olan diş, kemik gibi yapıların gelişimine destek verir.

Dana ilikli kemik suyu içmeniz için 6 nedenden sonuncusu yüksek kolajen oranı içermesidir. İnanılmaz faydalı bir yapı olan kolojen aynı zamanda oldukça zor ulaşılan ve pahalı olan bir üründür. Lakin dana ilikli kemik suyu bu duruma hem maliyet olarak hem de içerdiği yüksek kolajen sebebiyle en iyi alternatifi olarak piyasada yerini almaktadır. Kolajen özellikle yaşlanmaya karşı kullanılan bir üründür. Cilt sağlığınızı arttırır, sizi güçlendirir ve çeşitli eklem, bacak ağrılarınızı giderir.

Peki diğer faydaları nelerdir?

Kemik suyu: Fosforik asit, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeren bir çözelti olan fosforsülfat olarak bilinen fosforik asit suyu, çoğu çimento ve beton üretiminde kullanılan bir üründür. Fosforsülfat, çimentonun ve betonun dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Ayrıca, fosforik asit suyu, çeşitli kimyasal işlemlerin ürünlerinin üretiminde de kullanılır. Fosforsülfat, kimyasal işlemlerin ürünlerinin üretiminde kullanılan bir katkı maddesidir. Fosforsülfat, çimento ve beton üretiminde kullanıldığında, ürünün dayanıklılığını arttırmak için kullanılır. Fosforsülfat, çeşitli kimyasal işlemlerin ürünlerinin üretiminde de kullanılır. Fosforsülfat, çeşitli kimyasal işlemlerin ürünlerinin üretiminde kullanılan bir katkı maddesidir.

Kemik suyunun zararları, kemik suyunu kimler kullanamaz?

Kemik suyu bol miktarda kolesterol içeren bir besindir. Bu yüzden kolesterolü yüksek kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Aşırı tüketildiğinde, içerisindeki yağ oranı sebebiyle kalp ve damar tıkanıklarına sebep olabilir. Kalp ve damar hastalıkları riski taşıyorsanız kontrollü tüketmeniz gerekir.

Hazır ilikli kemik suyu Nasıl kullanılır?

İlikli kemik suyunu isterseniz ısıtarak doğrudan içebilir, isterseniz yemeklerinize katabilirsiniz. Hafif ve lezzetli tadı ve güzel kokusu sayesinde rahatlıkla içilebilir. Damak tadınıza göre tuz, zerdeçal, zencefil biber ve limon ekleyebilir günlük diyetiniz içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Kemik suyu kolesterolü yükseltir mi?

Kemik suyu bol miktarda kolesterol içeren bir besindir. Bu yüzden kolesterolü yüksek kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Aşırı tüketildiğinde, içerisindeki yağ oranı sebebiyle kalp ve damar tıkanıklarına sebep olabilir.

Sabah aç karnına kemik suyu içmek?

Günün her saatinde aç ya da tok karnına tüketilebilen kemik suyu direkt içilerek ya da yemeklere ilave edilerek kullanılabilir.

Kemik suyu hem bağışıklık sistemini hem de beyin sağlığını destekleyen besinler arasındadır. Kolojen, hyalüronik asit, prolin ve grisin amino asit içerikleriyle birlikte beynin ve bağ dokusunun iyileştirilmesini sağlar. İlikli kemik suyunu hazırlamak için, kemiklerin en az kısık ateşte kaynaması gerekirken, tercihen soğan, sarımsak ve biberiye de ekleyerek beyin sağlığınızı bu şekilde destekleyebilirsiniz.