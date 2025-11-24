  • İSTANBUL
Yerel

Kemalpaşa’da işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırları içindeki Bağyurdu OSB Kavşağı’nda, iki işçi servisinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Gece 23.30 sıralarında yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı’nda, gece saat 23.30 sularında meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, OSB içerisine girmek isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 AUS 294 plakalı işçi servisi, kavşakta çarpıştı.

 

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralılara ilk yardım yapıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralanan işçiler, ambulanslarla İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

 

