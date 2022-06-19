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Siyaset Kemal'in kürsüye çıkardığı çiftçi hakkında bomba ifşa
Siyaset

Kemal'in kürsüye çıkardığı çiftçi hakkında bomba ifşa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ödemiş programında kürsüye çıkarıp yokluk içinde olduğunu belirten Kader Başaran’ın yazlığından lüks aracına, işyerinden bahçelerine kadar varlık içinde olduğunu belirten AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, "Kader hanım aynı zamanda CHP Beydağ İlçe Başkanının akrabası. Yokluk içinde olduğunu söyledi ama çocuklarına geçen hafta 4 bin TL değerinde K9 köpeği almışlar. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:30:00 - 2022-06-19 12:30:29

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ödemiş’te, "Çiftçi Buluşması"nda kürsüye çıkardığı Fatma Doğan’ın söylemlerinin gerçek olmadığının ortaya çıkmasının ardından, bir başka konuşmacı olan Kader Başaran ile ilgili de gelişme yaşandı.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yokluk çektiğini ileri süren Kader Başaran’ın varlık içerisinde olduğunu tek tek yazdı.

AK Partili Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin yalanları’ filminden ikinci bölüm! Yine halkın içinden alelade bir vatandaş gibi çıkardıkları Kader hanımın, aslında CHP Beydağ İlçe Başkanının eşiyle amca çocukları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader hanımın kendisine ya da ailesine ait lüks bir jeep aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 adet kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğu hatta oğlunun geçen hafta 4 bin TL bedelle K9 kurt köpeği cinsi köpeği satın aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin gözünün içine baka baka bir kadına yalan söylettirmekten dahi çekinmemektedirler. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz milletimiz CHP’nin oyunlarına gelmeyecektir."

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Yorumlar

Nur

Allahın emri olan baş örtüsü bu insanlara yakışmıyor Allah yalan söyleyen kulunu sevmez bu ne tezat islamı yaşadığını sanan kadın emin olYaratan bunun hesabını sorar sana

İbrahim Alkılıç

Bunlar fakire fukaraya O kadar uzak ve o kadar ilgisizler ki, bir şehirde numunelik bir tane fakir bulamayacak kadar acizler. Gidip bir zengini buluyorlar. Ve her şehirde böyle yapıyorlar. Bir kısım garip gureba ise bunlara oy vermeyi düşünüyor, vah ki vah.
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