Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bulunan Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik etti.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum' dedi.
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