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Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Dava açacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Çelik, CHP liderine dava açılacağını açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:16
Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Dava açacağız

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Çelik, ''Sık sık tekrarladığı bir şey var. 20 Temmuz'a darbe diyor. OHAL, bütün hukuk sözleşmelerinde meşrudur. FETÖ ile mücadelede bu tedbire ihtiyaç vardı. Bugün de bazı tablolar ortaya çıktı. Meşru bir mekanizmaya başvurulmuştur. Bununla ilgili bir akademik çalışma olabilir, bence bir kazanım olur. FETÖ'nün darbesini sulandırmak için 'kontrollü darbe' sözlerini söylüyorlar. Biz bu davranışlara alışkınız. 'Kontrollü darbe' söyleminin taşıyıcısı CHP'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceği konusunda bir sözü kimse duymamıştır. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, biz bunu Yassı Ada zihniyeti olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ile Kuvayı Milliye zihniyeti ile hiç bağlantısı olmadı. Çelik, dolar baronları diyor, dava açın ispatlarım diyor. Dava açacağız. Görelim bakalım. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisine layık.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:16
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