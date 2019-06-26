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Kemal Beyazıt kimdir? Kemal Beyazıt vefat mı etti?

Türkiye de Kalp Damar Cerrahisinin ilk öncülerinden , Ankara Yüksek İhtisas ve Koşuyolu Kalp ve Araştırma Enstitülerinin kurucusu, Op Dr Kemal Beyazıt vefat etti.1965 yılında Türkiye'ye geri dönen Beyazıt, Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Klinik Şefi olmuştur. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk kez bir hastada üç tane kalp ameliyatını yapmıştır. Kemal Beyazıt kimdir?

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
Kemal Beyazıt kimdir? Kemal Beyazıt vefat mı etti?

Türkiye de Kalp Damar Cerrahisinin ilk öncülerinden , Ankara Yüksek İhtisas ve Koşuyolu Kalp ve Araştırma Enstitülerinin kurucusu, Op Dr Kemal Beyazıt vefat etti.  1965 yılında Türkiye'ye geri dönen Beyazıt, Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Klinik Şefi olmuştur. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk kez bir hastada üç tane kalp ameliyatını yapmıştır. Kemal Beyazıt kimdir? 

Kemal Beyazıt kimdir?

Kemal Beyazıt, 11 Mart 1930 tarihinde Kahramanmaraş'da dünyaya gelmiştir. 1947 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olan Kemal Beyazıt, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1962- 1967 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi'nde görev yapmıştır. 1963 yılında ise Op. Dr. Siyami Ersek'in baş asistanı olmuştur.  Op. Dr. Ersek'in Türkiye'de ilk kez açık kalp ameliyatına katılmıştır. 

1963 senesinde İngiltere'deki Leads Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca dünyada kalp kapak cerrahisinin duayenlerinden olan Prof. Dr. Wooler'ın yanında romatizmal kalp cerrahisi alanında eğitim almıştır. 1965 yılında Türkiye'ye geri dönen Beyazıt, Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Klinik Şefi olmuştur. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk kez bir hastada üç tane kalp ameliyatını yapmıştır.

2 Şubat 1967 tarihinde ise Ankara Yüksek İhtisas Kardiovasküler Cerrahi Bölümüne Klinik Şefi olarak atanmıştır. Burada açık kalp ameliyatını başlatmıştır. Türkiye'de ilk dünyada ise 86. kalp nakil ameliyatını gerçekleştirmiştir.

22 Kasım 1968 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde Türkiye'de ilk defa Maviş Karakurt isimli hastaya kalp nakli ameliyatı yapmıştır. Ancak hasta 18 saat hayatta kalabilmiştir. Bir kaç hastaya da deneyip, olumsuz sonuç alınca daha çok açık kalp ameliyatına yönelmiştir. 1974 yılında başlatmış olduğu Koroner Bypass ameliyatlarını 1980'lerde rafine halde seri bir şekilde uygulayarak "modern koroner bypass" cerrahisinin kurulması ve gelişmesini sağlamıştır.

1973-1975 yılları arasında Texas'da Texas Heart Institue hastanesine giderek Dr. Cooley ile çeşitli ameliyatlara katılmıştır. 1975-1979 yılları arasında Cvelend Kliniği'nde konuk cerrah olarak katılmıştır.

1979 yılında ise Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde başhekimliğe atanmıştır. 18 yıl bu görevi yerine getirmiştir. Beyazıt, Türkiye'de yeni kalp cerrahi merkezlerinin kurulması, kalp cerrahisinin yaygınlaştırılması ve biyomedikal mühendislik bilim dalının yayıgınlaştırılması için çalışmalarda bulunmuştur. Bundan dolayı ODTÜ tarafından fahri doktora ile ödüllendirilmiştir.

1985-191986 yıllarında ise GATA Kalp Merkezi'nin reoganizasyonunu gerçekleştirmiştir. 1988 yılında Ankara ÜĞniversitesi Veterinerlik Fakültesi için TYIH Deneysel Kardiyovasküler Cerrahi Hayvan Laboratuvarının kurulmasını sağlamıştır.

1994 yılında Çin'deki Pekin Üniversitesi'ne davet edilmiş ekibiyle birlikte bypass ve aort anevrizma amaeliyatları yapmıştır. 1997 yılında yaş haddinden emekli olan Beyazıt, Ankara'daki Özel Güven Hastanesi'nde çalışmalarına devam etmiştir.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
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