'Kemal bey adayım deyince 6'lı masa dağılacak!'

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6'lı ittifakın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin kulis bilgileri paylaşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, masadaki partilerin bir kısmının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.

"Kemal Bey adayım dediğinde... Ki, diyor gibi de zaten... 6’lı masa diye bir şey olmayacak." diyen Yılman, "Bakmayın şimdi renklerini belli etmediklerine. Nihayetinde siyaset yapıyor hepsi de. Son ana kadar herhangi bir yorumda bulunmazlar, herhangi bir tavır almazlar ama son anda o masadan birileri; 'Biz hiçbirimiz aday olmayalım. Bu masanın dışında bir aday gösterelim' diyecektir." ifadelerini kullandı.

'Seçmenin psikolojisi darmadağın olacak'

"Kılıçdaroğlu ısrar ederse o masa dağılacak." öngörüsünde bulunan Yılman, şöyle devam etti:

Ve bir değil, birkaç aday çıkacak. Ve düne kadar aynı masada oturup karanlıkta olduğunu düşündükleri memleketi aydınlığa çıkartmaya çalışan liderlerin rakip olup, sahada birbirlerine salvo yapmaya başlaması durumunda da seçmenin psikolojisi darmadağın olacak.