Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabun

Tamamen organik ve doğal bir ürün olan bıttım sabunu kimyasal madde içermez. Geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun, menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de bilinmektedir.

Bıttım sabununun faydaları nelerdir?

Sivilce oluşumunu önler.

Saç dökülmesini durdurur.

Cilt lekeleri için etkilidir.

Saç diplerini güçlendirir.

Saç derisinde oluşan bakterileri ortadan kaldırır.

Kepek oluşumunu engeller.

Siyah noktaların oluşumunu engeller.

Saç foliküllerini besleyerek yumuşak olmasını sağlar.

Kuru saçları nemlendirir

Cilt yaralarının tedavisinde etkilidir

Sedef hastalığının etkilerini hafifletir.

Egzamaya karşı etkilidir.

Varis oluşumunu hafifletir ve ağrılarını azaltır.

Erken yaşlarda hormonlardan dolayı yaşanan saç beyazlamasını ortadan kaldırır.

Saç derisinde meydana gelen sedef, sivilce ve kepek oluşumunu önler.

Bıttım sabunu yüze kullanılır mı?

Akne ve siyah noktalar için de yüzün tamamı haftada 2 ya da 3 kez bıttım sabunu ile yıkanabilir. Siirt'e özel bu sabun tamamen organik olduğu için herhangi bir yan etkisi yoktur. Hem cilde hem de saçlara uygulanabilir.

Bıttım sabunu saça nasıl kullanılır?

Saçlarınızı ıslatın ve bıttım sabununu saçlara sürerek köpürtün. Saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınızı parlak göstermek ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsanız, 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanabilirsiniz.

Bıttım sabunu kaç günde bir kullanılır?

Bıttım sabununu düzenli kullanmaya mümkün olduğunca özen göstermede fayda var 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanmayınız. Saçlarınızı her gün yıkamayın bıttım sabunuyla yıkadıktan sonra 2 gün yıkamayın çünkü saçlar bıttım yağıyla beslenirler.

Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi

Doğal yollarla üretilen sabunlar, Türkiye'ye tatile gelen Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.

Bursa'da yıllardır aktarlık yapan Şenyıldız, "bıttım" sabununun antiseptik özelliği çok fazla bir sabun olduğunu söyledi. Bıttım sabununun saç dökülmesini ve kırlaşmasını önlediği gibi, kaşıntılı cilt hastalıklarına da da iyi geldiğini anlatan Reyhan Şenyıldız, "Bu sabun adeta dükkânımın küçük altını gibi. Kelliğe, uyuza, egzamaya, sedefe, mantara iyi geliyor. Yani düşünebildiğiniz her alanda ve genel temizlikte kullanılabilecek en güzel sabun. Ama bu sabunu saçlar döküldükten sonra değil, dökülmeden önce kullanırsanız iyi netice alırsınız. Kullanan insanlar bize geri dönüş yapıp teşekkür ediyor. Bu sabunu alan bir paket değil, 3-5 paket birden alıyor, çünkü yüzde yüz doğal" dedi.



Sattıkları bıttım sabunlarını yağlarıyla ünlü körfez bölgesinden getirttiklerini kaydeden esnaf, "Bu sabun bize Edremit ve Ayvalık’tan geliyor. Bu sabunu vatandaşlara 15 liradan satıyoruz. Bıttım sabunu saçları koruyor, saçlar ipek gibi oluyor ve gürleşiyor. Ama kel olduktan sonra çok fazla faydasının olmadığını insanlara söylüyorum. Bu sabunu kullandıktan 6 ay sonra çıkmayan saçlar çıkmaya başlar. İnsanlar bu sabunu saçları dökülmeden önce kullanırsa saçlarında ne beyazlık olur, ne mantar, ne de egzama. Yani bu sabun saç diplerini tamamen temizliyor. Bu bıttım sabunu, menengiç yağı ile ham yeşil zeytinlerden yapılıyor. Bu sabunun içerisinde bir gram bile kostik yok. Yüzde yüz doğal. Herkesin bu sabunu kullanmasını tavsiye ederim’’ diye konuştu.



diğer bir esnaf ise, bıttım sabununu bizzat kendisinin de senelerdir kullandığını, saçlarının gürlüğünü ve siyahlığını buna borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben çocukluğumdan beri bu sabunu kullanıyorum. 61 yaşındayım. Gelip burada benim saçlarımı kontrol edebilirler. Hatta çevremde arkadaşlar saçlarını boyatıyor musun diye soruyor. Hayır, boyatmıyorum. Ben sadece yıllardan beri bu sabunu kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim’’ dedi.

Bu arada, Bursa'ya ailece tatile gelen Kuveytli turistler de, faydasını internetten öğrendikleri doğal sabunlardan aldı. Arap turistler, mikrofonlara, "Bursa beautiful" (Bursa çok güzel) demeyi de ihmal etmedi.