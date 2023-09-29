Kelime Oyunu'nda bir dönem sona erdi! Yeni sezonda programı o isim sunacak! 13 yıllık birliktelik sona erdi

2009 yılından bu yana ekranlara gelen ünlü yarışma programı Kelime Oyunu'nda bir dönem sona erdi. Yarışmayı artık o isim sunacak.

5 Ocak 2009'dan beri izleyiciyle buluşarak sırasıyla Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV ve FOX'ta ekranlara gelen, son olarak ise teve2 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kelime Oyunu' programının sunucusu değişti.

Onedio'nun aktardığına göre; 13 sezondur ünlü oyuncu Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekranlara gelen 'Kelime Oyunu' yarışmasındaki sürpriz değişiklik yarışmanın hayranlarını heyecanlandırdı. 13 yıldır Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekranlara gelen yarışmayı artık İbrahim Selim sunacak. İbrahim Selim son olarak FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "İbrahim Selim İle Bu Gece" programını sunmuştu.

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