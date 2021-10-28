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Kadın - Aile Kelem Dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kelem Dolması nasıl yapılır?

Kelem Dolması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle sofralarınızda mutlaka bulunması gereken lezzetlerden.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:46:00 - 2021-10-28 22:44:04
Kelem Dolması nasıl yapılır?

Kelem Dolması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle sofralarınızda mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 adet orta boy kelem

İç harcı için

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy soğan
  • 200 gram kadar kıyma
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • isteğe göre baharatlar
  • sıvı yağ, zeytinyağı

İlk önce kelemi yaprak yaprak ayıralım. Bir tencerede suyu kaynatalım ve ayırdığımız yaprakları kaynamakta olan suya atıp 5 dk haşlıyoruz. Haşlanan kelemleri soğuk suya atıp kelemi çok incitmeden suyunu sıkıyoruz. Kıymayı tavaya koyup kapağını kapatıyoruz. Suyunu çekince doğranmış soğanı içine atıyoruz bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Soğanların pişmesine yakın salçaları ve baharatlarını tuzunu koyabilirsiniz. Pirinci ekleyip üzerine 1 çay bardağı su ekliyoruz ve harç suyunu çekince ocaktan alıyoruz. Bildiğimiz zeytinyağlı usulü dolmayı sarıyoruz. Tencereye dizdikten sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirelim. Üzerinİi geçecek şekilde su ilave ediyoruz. Kaynayınca kısık ayarda pişirmeye bırakıyoruz. Kelem Dolması hazır.

 

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