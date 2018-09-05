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Kelebekler köyü istila etti! Köylüler zor durumda

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde 2 haftadır geceleri ortaya çıkan ve resmen köyü istila eden kelebekler vatandaşları zor durumda bıraktı. Gündüz saatlerinde ağaçlarda duran kelebekler hava kararınca köyün her yerini sarıyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
Kelebekler köyü istila etti! Köylüler zor durumda

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde 2 haftadır geceleri ortaya çıkan kahverengi benekli kelebekler vatandaşları zor durumda bırakıyor. Evlerin içine kadar giren kelebekler yüzünden dışarıya çıkamayan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla çevrede bulunan ağaçlara sığınan kelebekler hava kararınca yeniden ortaya çıkıyor. Bölgedeki şimşir ağaçlarını kurutan kelebekler, bıraktıkları tozlarla alerjisi olan köyde bulunan 3-4 kişinin rahatsızlanmasına neden oldu.

Karakışla Köyü Muhtarı Nurettin Değirmenci, "Yaklaşık 2 haftadır köyümüzde çok yoğun şekilde kelebekler var. Biz daha önce böyle bir şey görmedik. Biz yetkilileri bekledik. Bunların şimşir kurdu kelebeği olduğu söylendi. Bulunduğu bölgedeki bütün şimşir ağaçlarını kurutuyor. Yetkililer bu konuda ilaçlama yapacak. Şimdi onu bekliyoruz" dedi.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram ise "Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünden vatandaşların ihbarı üzerine köyde yapılan inceleme neticesinde kahverengi benekli kelebeklerin şimşir ağaçlarına zarar veren 'şimşir tırtılı' olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili orman müdürlüğüne bilgi verdik. Kendileri şimşir ağaçlarının yoğun olduğu bölgede ilaçlama yapacak. Yaptığımız incelemelerde kelebeklerin tarımsal ürünlere bir zararı olmadığını da gördük. Karakışla köyünün yüksek kesimlerinde çok yoğun olarak şimşir ağaçları var. O yüzden köyde kelebek popülasyonu artmıştır. Gereken çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
  1. Bartın
  2. Ulus ilçesi
  3. Kelebek
  4. Kelebek istilası
  5. köyü istila ettiler
  6. Köylüler zor durumda

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